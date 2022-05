Mamá con hijo en brazos fue brutalmente golpeada por su expareja: este video causa mucha indignación

Una mamá con su hijo en brazos, un pequeño de 3 años, fue víctima de una brutal agresión por parte de su expareja y padre del menor. Terminó con él cansada de las agresiones, y aunque hay medida de protección de por medio, asegura que sigue atacándola cuando se le antoja.

Una de esas golpizas, ocurrida en el sur de Bogotá, quedó grabada en video. El sujeto llega en un taxi y ella sale a recibir a su niño. En ese mismo instante es víctima de un fuerte golpe en el rostro, además de otras lesiones.

“Llega y me golpea en la cara, me jala el cabello, me coge a patadas en el piso, no le importó que yo tuviera el niño alzado. Estaba en compañía de una menor de edad, mi sobrina, a la cual insultó también; me pegó hasta que se cansó”, relató esta mujer.

Lo más delicado es que, al día siguiente, el salvaje volvió a aparecer: “Me hace una llamada y me dice que si no aprendí la lección vuelve y lo repite. Me da miedo llegar al trabajo porque puede estar por ahí y sé que es peor lo que me puede pasar”.

Esconde su rostro por temor, pero su voz no quiere que se apague como les pasó a 622 mujeres asesinadas durante el 2021, según el observatorio colombiano de feminicidios.

“Tengo mucho miedo, en estos momentos temo por mi vida, temo por mis hijos”, expresó.

Hoy, esta mujer lanza un llamado a las autoridades de Bogotá para que velen por su vida, ya que la medida de protección que tiene solo es letra muerta en un papel.