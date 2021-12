Mamá de Ana María Castro reaccionó sobre fallo contra los homicidas de su hija: "Era lo esperado"

La madre de la joven Ana María Castro, Nidia Romero, dijo que le alegra que se esté haciendo justicia en el caso del feminicidio de su hija, ya que una juez encontró culpables a Paul Naranjo y Julián Ortegón de haberla lanzado desde una camioneta en movimiento en marzo de 2020, por la calle 80, en el occidente de la capital.

“Lo esperado, lo luchado. Uno no debería alegrarse de estas cosas, es que ni siquiera uno debería estar pasando por esta situación. Ana María debería estar acá, pero ya que es una situación que, primero que todo, yo no escogí, la he asumido durante todo este tiempo y pues me alegra su decisión”, dijo Nidia Romero.

Además, destacó la labor de la justicia.

"Nada me devuelve a María, pero si me alegra que vaya por buen camino esta justicia. Que opere como debe operar y que esta muerte de mi hija y la de tantas otras mujeres no quede en vano. Que esto no siga pasando”, manifestó Nidia.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía y las versiones de los testigos que declararon en el juicio, quienes aseguraron que vieron a Ana Maria Castro cuando la lanzaron desde un vehículo en movimiento fueron, fundamentales para la decisión de la jueza.

“La reacción de ellos fue hacer bajar a (Mateo) Reyes y continuar la marcha con la señorita Castro; sin embargo, metros adelante la mujer sale expulsada del vehículo. Es violencia de género al considerar a la mujer como una cosa que podían tirar a la calle con el mayor desprecio y discriminación", afirmó la jueza 42 penal del Circuito de Conocimiento.

La jueza emitió el sentido del fallo condenatorio contra Naranjo y Ortegón por el delito de feminicidio agravado, que contempla una pena que podría superar los cuarenta años de cárcel.

“Es atribuible a título de coautores la conducta punible de feminicidio agravado. Además, por cuanto el proceder de los acusados en mención, es antijurídico. Son culpables porque obraron con conciencia de antijuridicidad y capacidad de comprender", añadió la jueza.

La pena contra Paul Naranjo y Julián Ortegón se conocerá en otra audiencia programada para el mes de febrero. Por su parte, los abogados de los acusados anunciaron que apelarán la decisión.