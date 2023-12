Mamá de Luis Colmenares fue asaltada dentro de un centro comercial, en Bogotá

Oneida Escobar, madre del fallecido Luis Colmenares, fue asaltada dentro de un centro comercial en Bogotá, denunció su hijo menor, el concejal Jorge Colmenares, en la red social X.



“¡Increíble! Acaban de robar a mi mamá en esta Bogotá salvaje, específicamente en el sector de Galerías”, escribió el joven abogado.

“Llamo a las autoridades y a la Policía de Bogotá para intensificar sus operaciones en estas épocas. También, hago un llamado a la ciudadanía, ya que al parecer los delincuentes están haciéndose su ‘prima navideña’”, agregó el concejal.

En diálogo con la revista Semana, Colmenares relató que un hombre armado asaltó a su mamá y a otras tres personas que estaban retirando dinero de un cajero.

“Le robaron dinero, algunas compras y el teléfono celular”, reveló.

“Ella me dice que la persona mostró algo, pero no alcanzó a darse cuenta qué estaba mostrando, no puedo decirte que fue un arma o un cuchillo porque en estos momentos mi mamá se encuentra en un ataque de pánico, pero sí me dice que los estaban hostigando a los tres”, agregó Colmenares.

Según el concejal bogotano, el sitio donde ocurrió el robo no le entregó videos de las cámaras de seguridad porque supuestamente los “borraron, que no hay reporte de eso y ahí es donde me pregunto: ¿cómo van a robar a tres personas en frente de un banco, en un centro comercial, y que nadie se dé cuenta al respecto?”.

“Ya hay una denuncia, pero lo más triste de todo es que a los bogotanos no solo nos roban en las calles, también nos están robando dentro de los centros comerciales, que eso es más peligroso aún; ya no podemos ni siquiera ir de compras”, aseveró Colmenares.