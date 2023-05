Mamá de Michael Sebastián Valverde, asesinado en un robo en Bogotá, pide justicia: “No pasa nada”

Las autoridades aún no tienen información que lleve a los delincuentes que asesinaron a Michael Sebastián Valverde cuando salía de hacer una transacción financiera en un centro comercial de Ciudad Salitre, noroccidente de Bogotá. Su familia, que afirma no tener noticias de la investigación, clama por justicia.

Jenni Gómez, mamá de la víctima, sostuvo que las autoridades “hasta el momento no nos han dicho nada. Ayer llamó el secretario de Seguridad a mi hermano, que ellos están haciendo su trabajo, pero en sí no nos dio los avances de cómo va la investigación”.

Señaló que no sabían que la zona donde se cometió el asesinato de Michael Sebastián Valverde era foco de delincuencia porque “yo ya había estado en ese sector, en esa casa de cambio, cambiando inclusive un dinero mucho más importante del que llevaba ese día mi hijo; no me pasó nada, estábamos confiados”.

El día en que asesinaron al universitario, “él fue simplemente a cambiar, salió al frente a un Farmatodo y aprovechó a comprar algo y ahí lo cogieron. O sea, fue afuera del centro comercial y yo hasta ese día no sabía que este sector tenía robos todo el tiempo, después de lo que le pasó a mi hijo ya han denunciado varias personas que ahí les ha pasado lo mismo. Inclusive una persona a la que los delincuentes la siguieron hasta su casa y le robaron lo que había cambiado en el trayecto”, relató su mamá.

Jenni comentó que estuvo chateando con su hijo todo el tiempo antes de que lo asesinaran.

“Me preguntó cómo cambiaba, la cambió (la plata) y que iba a comprar las cosas en el Farmatodo, que ya nos veíamos, yo le dije ‘coge taxi’, dijo ‘ya voy’, me imagino que sacó el celular y mira que ni siquiera le robaron el celular”, describió.

Los ladrones, sin embargo, lo asesinaron sin llevarse el dinero porque “le robaron el maletín, en el maletín solamente llevaba los cuadernos de la universidad”, agregó la mamá de Michael Sebastián Valverde.

Jenni ha considerado salir del país porque no se siente segura, “yo salgo a la calle y no sé en qué momento me cogen de la espalda y me jalan, me pegan un tiro en este país, esta ciudad está demasiado peligrosa. Después de eso veía un reportaje que acá en Bogotá hay 37 robos diarios de con arma de fuego y yo veo que acá no pasa nada, no veo que cojan la gente, que pase algo, que el Distrito haga algo en cuestión de seguridad”.

Asegura que los únicos que se han acordado de Michael Sebastián Valverde son el colegio, que “le hizo un homenaje del pasado miércoles”, y “la universidad que ha estado todo el tiempo pendiente, ellos son los que me llaman, me preguntan y me han ayudado con trámites, pero de resto nada”.