Desgarrador relato de mamá de niña presuntamente abusada por compañeros en colegio de Bogotá

La mamá de la niña de 13 años que denunció haber sido abusada por compañeros de su salón en el Colegio Jaime Pardo Leal, en el sur de Bogotá, habló con Noticias Caracol. La familia de la estudiante pensó que era víctima de acoso escolar, pero un examen médico develó otra cruel verdad.

Los familiares de la niña se acercaron a la institución educativa el viernes 6 de mayo para dar la alerta sobre lo que venía ocurriendo con su hija; sin embargo, esta alerta se da por hostigamiento escolar y no por violencia sexual. La familia comprende la complejidad de lo ocurrido el día sábado 7 de mayo, dado que la niña les comenta lo sucedido e identifican que se trata de una violencia sexual y actúan de manera oportuna, dirigiéndose a la Fiscalía. Secretaría de Educación de Bogotá

La mamá de la niña, que cursa el grado sexto, sabía que algo pasaba con su hija porque tenía comportamientos extraños.

“Se levantaba, gritaba, me decía ‘déjeme quieta, déjenme, no me toquen’, yo le decía ‘dime qué pasa’, yo no le podía decir nada porque mantenía de mal humor, como si la vida no le importara”, afirmó la mujer.

Hasta que por fin la niña que dijo ser abusada por compañeros pudo hablar con su mamá de lo que sufría:

Ella me dice ‘mami, mis amigas me tratan de ayudar, pero al ver que son más grandes, tienen más fuerza, me cogen a mí, me suben y allá hacen lo que hacen conmigo’; yo le dije ‘¿qué te hacen los niños?’. ‘Abusan de mí’, yo le dije ‘¿cómo así?’, ella me dice ‘mami, no puedo contarte porque ellos me amenazaban’.

Según el pronunciamiento de la Secretaría de Educación, los tres menores presuntamente responsables de abusar de la niña fueron identificados por los directivos del colegio.

¿Están aumentando los casos de bullying en los colegios?

El último informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señala que cerca del 32% de niños mayores de 15 años ha sido víctima de matoneo escolar en Colombia.

“Ocupamos el segundo lugar” en América Latina, asegura Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.

Al parecer, el confinamiento habría contribuido al aumento de casos, pues “los niños en el colegio replican lo de casa y en la casa estamos replicando lo social”, explicó la psicoterapeuta infantil Nancy Becerra.

Para Luz Karime Abadía, “parece que les está costando socializar, que hay bastante violencia en general y lo que más sorprende es que no hay medidas contundentes en los colegios del país”.