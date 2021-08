Mamá de Samuel David, muerto por presunta golpiza, defiende a su novio: “No le echen la culpa"

Alegre y en familia, así se le vio a Samuel David Soto en unos videos grabados en diciembre de 2020 en Popayán, Cauca, antes de que viajara a Bogotá para vivir con su mamá y la pareja de ella, un joven que sería el responsable de la muerte del pequeño .

Hoy, Samuel David estaría cumpliendo 20 meses. Su mamá, quien tiene 17 años, les contó a sus familiares a través de mensajes de audio que había fallecido .

“Yo no le hice nada, yo no le hice nada, el niño no despertó, el niño anoche se acostó a dormir bien y se quedó dormidito”, dijo.

En esa llamada, también afirmó que el niño había broncoaspirado y que llamaron a una ambulancia, pero que él niño había llegado sin signos vitales al hospital y que no querían que la culparan a ella o a su pareja sentimental por la muerte del bebé.

“A mí no me eche la culpa ni me le echen la culpa a Joel, nosotros estamos aquí en el hospital, ya nos dijeron”, señaló.

Según información conocida por Noticias Caracol, el niño llegó en malas condiciones y con paro cardiaco, se realizaron las maniobras de reanimación, pero desafortunadamente por la condición el paciente no respondió y falleció.

“Uno de los investigadores nos entregó el dictamen verbal donde decía que la muerte de mi sobrino había sido homicidio , debido a los golpes que le habían propinado le habían desprendido sus órganos”, indicó Karen Muñoz, tía de Samuel David.

Karen aseguró que el niño murió el 6 de julio y que vivía con la mamá, el padrastro y los padres de este último. Dijo que, en una ocasión, la pareja de su hermana le había pegado a Samuel David.

“Mi hijo me manifestó que este sujeto había regañado al niño y le había pegado una nalgada. Yo le decía que no tocar al niño o lo sacaba de mi casa. No denuncié en ese momento porque no pensé que fuera a trascender”, sostuvo.

Anotó que su hermana, por ser menor de edad, se encuentra en un centro zonal de Bogotá y que están a la espera de que las autoridades los contacten y les indiquen el paso a seguir.

“Que por lo menos nos digan que a este sujeto lo van a capturar para que él confiese lo que pasó en realidad”, concluyó.

Según las autoridades, la extraña muerte de Samuel David aún está en indagación y no hay una orden de captura contra la madre del niño ni su pareja sentimental.

Serán los investigadores quienes determinen la responsabilidad de los cuidadores del niño, una vez Medicina Legal entregue el dictamen forense.