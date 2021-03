Mamá de Sara Sofía estaba tranquila y ni lloró cuando habló de supuesta muerte de su hija: testigo

La mujer que se convirtió en testigo clave en el caso de la desaparición de Sara Sofía Galván dio detalles sobre la conversación que tuvo con la mamá de la niña el 18 de febrero, pocas horas después de que supuestamente la hubieran arrojado muerta a un caño en el sur de Bogotá.

Según su testimonio, Carolina “primero me dijo que Nilson no la podía dejar a ella porque ellos hicieron un compromiso y yo le pregunté que cuál era el compromiso, y ella me dijo que porque cuando la niña se murió, Nilson estaba ahí, y que Nilson no la iba a dejar sola en ningún momento y fue cuando me contó lo de la niña”.

En el relato, dijo la mujer, Carolina le manifestó “que ella le dio comida y cuando la fue a despertar a las tres horas la niña estaba muerta y ellos decidieron lanzarla al caño”.

“Le pregunté que por qué hicieron eso, que por qué no la llevaron al médico, y ella me dijo que porque le dio miedo y prefirieron hacer eso”, continuó diciendo la mujer.

Según la testigo, Carolina, que fue capturada este jueves por la desaparición de Sara Sofía, habló de lo ocurrido “relajada, estaba tranquila, ni lloró ni nada”.

Afirmó que la mamá de la niña “nunca hablaba (de la pequeña) así como cuando uno habla de sus hijos, que son tremendos, que son tranquilos, nada. Solamente que se la trajo de Roma”.

Admitió que nunca conoció a Sara, “nunca llegué a ver a la niña, solamente lo que me decía Caro, que la niña lloraba demasiado y llamando a Nina y que no comía ni dormía, solamente llorando”.

La mujer sostuvo que después de escuchar la confesión habló con la tía de la bebé “el mismo día, el mismo instante que me contó lo que sucedió”.

“Le dije a Xiomara que estaba con su hermana, no le conté por teléfono lo que la hermana me contó, solo le dije a Xiomara que quería verla en persona para contarle lo de la niña y nos encontramos en la Primero de Mayo”, dijo.

“Conseguí su número porque ella lo puso en las redes” cuando empezó a buscar a la bebé, agregó.

“Estaba nerviosa, estaba preocupada por su sobrina y después de que le conté lo que le dije, Xiomara se puso a llorar, se puso triste y ahí se preocupó más. En la noche hablé con ella y fueron a buscar a Carolina”, afirmó.

La testigo dijo que conoció a Carolina cuando Nilson Díaz, a quien también capturaron por la desaparición de Sara Sofía, la llevó al sector de Corabastos con “unos niños”.

“Nilson le dijo que se parara a trabajar ahí, que a ella nadie le iba a hacer nada, y que si alguien se metía con ella que él la iba a defender”, agregó.