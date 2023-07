Mamá denunció que profesora golpeó a su hijo de 7 años, que terminó con moretón en el rostro

Una madre de familia hizo una grave denuncia sobre el golpe que recibió su hijo de 7 años, al parecer, por parte de una profesora en un colegio distrital de Bogotá.

El menor cursa grado primero en el Colegio Técnico José Félix Restrepo, institución educativa ubicada en la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá.

Según le comentó la madre del niño a Noticias Caracol, este llegó a su casa en condiciones extrañas, el martes 18 de julio de 2023.

"El niño llegó sin la parte superior del uniforme, sin la chaqueta y la camiseta. Al preguntarle qué había sucedido, él me contó que la profesora le dio una cachetada, le rompió la nariz y, como las prendas se le untaron de sangre, ella se las retiró”, precisó la progenitora.

Además, la mujer, quien prefirió no revelar su identidad, indicó que la docente se comunicó con ella en horas de la tarde para comentarle lo ocurrido.

“Ella me llamó y me aceptó por llamada, la cual lamentablemente no tengo grabada, que ella es santandereana y no va a decir mentiras, y que efectivamente le había dado una palmada al niño", agregó la madre de familia.

La palmada en la cara del niño le dejó un morado en la parte lateral de su nariz y parte de un ojo.

"Yo estaba quieto y la profe me hizo con la mano en la nariz, pero muy duro", relató el menor de edad a la periodista Nicoll Buitrago de Noticias Caracol.

La mamá del pequeño reveló que sintió tristeza e impotencia, ya que no pudo evitar que un tercero agrediera a su hijo, cuando en casa tratan de manejar una crianza respetuosa.

La madre del menor de edad buscó respuesta de la institución educativa. Y aun cuando se activó la ruta de atención, pide respuestas concretas.

“Se retira de acá, lo que significa que puede ser trasladada a otra sede o puede ejercer en otro instituto y no es suficiente”, anotó la mujer.

Otros padres de familia que tienen a sus hijos en el mismo grado dicen sentir desconfianza, porque anteriormente ya habían identificado ciertas señales por parte de la docente, que tiene a su cargo algunos menores con diagnósticos especiales.

Además, la pedagoga acostumbraba a mandarles videos o audios a los acudientes de los niños, en los que exponía su sentir por el comportamiento de los niños.

“No me siento segura de enviar a mi hija en estos momentos al colegio, así digan que ya la sacaron de la institución, no me asegura que la niña está en un lugar seguro”, dijo la madre de una estudiante del mismo grado que el menor agredido.

La Secretaría de Educación se pronunció sobre el caso por medio de un comunicado, indicando que desde el primer momento se activó la ruta de acción para tomar decisiones conjuntas con la institución educativa frente a la docente, esto después de un proceso de indagación. El ICBF y el distrito hacen acompañamiento a la comunidad educativa.

“Esta ruta lo que indica es que se debe reportar la situación a las entidades correspondientes para que se genere el proceso de atención, gestión y acompañamiento correspondiente. El debido proceso implica un proceso de investigación y en la medida de lo posible podría implicar el retiro de la docente, el cambio de jornada, o que la docente deje impartir clases en el salón o en el curso específico”, indicó Felipe Avendaño, director de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación.

Para este lunes, 24 de julio de 2023, se citó a una reunión en la institución con los miembros de la Secretaría de Educación y la comunidad educativa. De manera alterna, algunos padres de familia planean un plantón por lo ocurrido.