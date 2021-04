'Marce, la recicladora' fue víctima de los ladrones dos veces en la misma semana

La youtuber Marce la recicladora contó entre lágrimas que ha sido víctima de los ladrones de celulares dos veces esta semana en Bogotá y en el último robo le pegaron.

“¡Qué rabia todo esto!”, dijo al narrar lo que ocurrió la noche del miércoles.

La joven, que tiene más de 46.000 seguidores en Youtube y más de 129.000 en Instagram, contó que estaba frente a su casa cuando un hombre le pegó en el ojo antes de raparle el celular.

“La moto (del ladrón) estaba parqueada al lado mío. Yo estaba en la portería del conjunto donde yo vivo, cuando puño, el celular (…) y cuando reaccioné ya iba la moto en toda la esquina a toda velocidad”, relató.

“‘Señor, no me robe’, le grité”, dijo ya sonriendo gracias a los comentarios de sus seguidores, que le levantaron el ánimo.

“Cuando me dio el puño, me lo dio tan duro que no reaccioné al instante, quedé como en shock”, reconoció.

Según Marce, el jueves de la semana pasada ya le habían robado otro teléfono.

“Hasta el domingo pude tener otra vez celular y me lo robaron hoy (miércoles)”, detalló.

La youtuber no solo lloraba por el golpe, sino porque perdió todo el trabajo que grabó en la mañana para sus seguidores.

“Habíamos hecho unos videos enseñando cómo depositar los yogures cuando ya los terminan, de unas cosas que van a pasar la otra semana… bueno”, dijo.

“¡Qué inseguridad tan grande!”, agregó en su relato.

“Mis ‘reciclamores’, los amo”, dijo Marce al terminar la transmisión de su denuncia.