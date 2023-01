Marchas del paro: ciudadanos lamentan dificultades en transporte, otros dicen que son necesarias

Las marchas y plantones del paro nacional siguen siendo temas que causan divisiones. Mientras que algunos ciudadanos aseguran que los bloqueos y afectaciones en la movilidad son angustiantes, otros dicen que son manifestaciones necesarias siempre y cuando se lleven a cabo en paz.

Habitantes de Bogotá , una de las ciudades en las que más ciudadanos han marchado, dieron sus puntos de vista sobre las movilizaciones.

Ángelo Bello, ciudadano, manifestó que durante los días del paro nacional le ha “tocado duro por las marchas y los bloqueos”. Contó que ha tenido que “desviarse por muchas calles”.

Por otro lado, Rosa Moreno dijo que no está de acuerdo con los daños que algunos desadaptados causan y que le parecía injusto: “No vandalizar, no dañar lo que nos ha servido. Dejen entrar alimentos, no cierren las vías para que pasen los elementos hospitalarios”.

Contrastando, otros ciudadanos apoyan los plantones y marchas: “Las manifestaciones de los últimos días han estado pacíficas, esperamos que avancen de la mejor manera. La verdad, la gente sí necesita respuestas”.

Una manifestante afirmó que las marchas son importantes y que el verdadero cambio vendrá “cuando el Gobierno nos escuche y nos incluya en la mesa de negociación estudiantil y juvenil”.

Este 19 de mayo la capital del país vive otra jornada de multitudinarias manifestaciones en el marco del paro nacional.