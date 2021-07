María Alejandra Silva de Buró se disculpa luego de escándalo por porción de pizza

La cofundadora de Buró, María Alejandra Silva, se disculpó en redes sociales por el escándalo que desató la denuncia de un joven, quien aseguró que ella le negó una porción de pizza a un operador de logística.

El joven Pablo Matiz, quien hacía parte de su equipo, dio a conocer su versión de lo ocurrido, situación que desencadenó una ola de indignación y señalamientos contra María Alejandra Silva.

En contexto: Escándalo en la Feria Buró: denuncian que le negaron trozo de pizza a trabajador

En entrevista con W Radio, la confundadora de Buró trató de explicar lo sucedido, señalando que las porciones de pizza se habían encargado contadas para su staff, y que la persona para quien Pablo había reclamado una porción no hacía parte de su equipo.

“Lastimosamente no puedo darle comida, o no comida, darle bienestar a las personas que contratan mis proveedores porque la persona que menciona Juan Pablo no trabajaba directamente para mí, es una persona que trabaja un tercero”, aclaró la cofundadora de la Feria Buró.

Finalmente, tras una amplia polémica en redes sociales, a través de la cuenta oficial en Instagram María Alejandra Silva ofreció disculpas.

“Después de un análisis interno conmigo misma quiero dirigirme la comunidad Buró y al público en general desde mi corazón. Hoy he tenido momentos complicados que me han llenado de resiliencia y reflexiones no solo en esta circunstancia actual sino constantemente. Desde que empecé con este gran sueño he dado todo mi esfuerzo mi vida, mi alma a mi Buró y aunque buscamos la mejor experiencia siempre hay aspectos por mejorar. Trabajamos con más de 300 emprendimientos, personal y staff que hace posible este gran recinto. Quiero disculparme desde el corazón por todas las acciones que nos han perjudicado, perturbado o incomodado el día de hoy”, aseguró.

María Alejandra Silva ratificó el apoyo a las marcas que hacen parte de la feria y aunque no se refirió directamente al episodio de la pizza, expresó que no se puede permitir que esta situación afecte a los emprendedores.