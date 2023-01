Más de 100 rutas del SITP saldrían de operación porque pólizas están a punto de vencer

Funcionan en el sur y occidente de Bogotá y los seguros están vigentes hasta el 20 de octubre. Cerca de 20 millones de usuarios se verían afectados.

Se trata de las empresas Masivo Capital S.A.S., que opera en la localidad de Kennedy con 39 rutas y Suba Oriental con 25 rutas, y de Tranzit S.A.S., que tiene cobertura en la localidad Rafael Uribe Uribe con 35 rutas y Usme con 12.

“Nos han cerrado todas las puertas frente a las aseguradoras, por el alto riesgo que representa esta operación del SITP, no nos han querido asegurar las pólizas”, dijo Julián Oyola, director de comunicaciones de Tranzit S.A.S., para explicar por qué no se han renovado los documentos.

De no lograr la actualización de las pólizas el impacto sería para cerca de 5.500.000 pasajeros que moviliza Tranzit al mes y 13.620.000 de Masivo Capital.

Transmilenio, a través de un comunicado respondió: “Se está trabajando de manera articulada con los concesionarios para buscar soluciones que faciliten la suscripción de pólizas de seguros, con el fin de mantener la prestación del servicio público de transporte a los ciudadanos”.

Aunque Oyola reconoce que el plan de contingencia de Transmilenio es bueno, dice que “se va a aplicar posterior a la liquidación de cualquiera de los concesionarios que estamos en crisis”.

Y es que ambas empresas se encuentran al borde de la quiebra, por lo que ya adelantan procesos de insolvencia empresarial con la Superintendencia de Sociedades para salvar su operación.

