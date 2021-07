Más de 790 mil estudiantes de colegios públicos en Bogotá volverán a las aulas de clase

Tras 16 meses de aulas vacías, pupitres solitarios, tableros sin marcar y, sobre todo, alumnos adaptados abruptamente a la virtualidad. Nuevamente, los estudiantes de los colegios públicos en Bogotá retornarán a la presencialidad.

Se trata de 797.500 menores, de 388 instituciones públicas de la capital , volverán a los salones. Sin embargo, este regreso no será como antes, ya que se deberán evitar los tumultos y/o aglomeraciones.

“Los horarios tienen que ajustarse a las nuevas medidas, antes los niños llegaban al colegio a la misma hora y salían a la misma hora; ya no es posible, estamos formando grupos, horarios escalonados", manifestó Blanca, rectora de un colegio público en Bogotá.

Los establecimientos educativos podrán atender el 100% de los estudiantes, siempre y cuando haya un distanciamiento mínimo de un metro entre alumnos, señalización, circulación de aire y kits de desinfección.

¿Los padres de familia están preparados?

Para la madre de familia Andrea Escobar, los niños necesitan este espacio y, además, desde la casa no se tiene el mismo aprendizaje que en el colegio.

En una posición contraria está Angie Gaitán, otra madre de familia, puesto que, para ella, los niños no van a mantener el tapabocas en los colegios, van a pasarse bacterias y los perjudicados van a ser sus familiares.

La Secretaría de Educación hizo énfasis en que la presencialidad para docentes de colegios públicos es obligatoria , para lo cual indicó que prácticamente la totalidad están vacunados.

No dictar clases conllevará a sanciones administrativas y salariales.

“Tendremos que hacer todo el proceso administrativo del Ministerio que incluye obviamente el no pago, el no reconocimiento de esos días no trabajados", expresó la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla.

Pese a este ultimátum, los sindicatos de maestros insisten en que no están dadas las condiciones y anunciaron movilización para las próximas horas.

“Seguiremos trabajando desde casa, seguirán los estudiantes desde casa con la estrategia aprender en casa, ese es nuestro mensaje. No es el momento, el Gobierno Distrital y Nacional no se han preparado para la escuela del retorno”, manifestó el vicepresidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, Raúl Vásquez Arias.

Tenga en cuenta que el modelo educativo en casa sólo se podrá aplicar en tres situaciones: