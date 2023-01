Más de cien fieles de iglesia cristiana fueron estafados por un aspirante a pastor

Al hombre y su pareja los enviaron a prisión por apropiarse de cerca de mil millones de pesos a través de la venta ficticia de apartamentos y carros.

La pareja habría hurtado entre 80 y 550 millones de pesos a cada víctima, según autoridades de Bogotá.

Una de la forma en que delinquía era alquilando vehículos para venderlos a sus quienes estafaba.

Una de sus víctimas dijo que conoció al hombre, que se iba a convertir en un pastor, “por medio de una persona que también había sido estafada, pero que en ese momento no lo sabía”.

“Después de ganarse mi confianza y de darme muchas garantías accedí por darle mi dinero, le di 180 millones. Cuando se llegó el día de la entrega no me cumplió con la entrega, se da por perdido, no contesta el celular, uno lo buscaba y no lo encontraba”, agregó.

El sujeto y su compañera deben responder por el delito de estafa agravada.

