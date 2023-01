“Más que todo abusan es del pobre”: abogado que humilló a patrullera diciéndole que ganaba millones

Hernando Zabaleta explicó por qué propuso eliminar la Policía de Tránsito, habló de su relación con Uber y aclaró el papel de su mamá en la Contraloría

Sin embargo, aseguró que no hubo tráfico de influencias en el caso de la patrullera.

“Nosotros no hicimos ninguna llamada a ningún tipo de funcionario. Dentro de las competencias legales que tiene mi mamá en la Contraloría, pues no tiene ninguna que ver con la Policía de Tránsito. Ella tampoco está vinculada al despacho del contralor general. Estas fueron palabras que se dijeron dentro de un contexto en el que yo estaba acalorado, no estaba pensando las palabras que decía, sino que simplemente estaba hablando, hablando, tratando de defenderme de alguna forma”, sostuvo.

A Zabaleta le podrían suspender la licencia de conducción y, además, enfrentaría un proceso por injuria y calumnia por la agresión verbal contra la uniformada, luego de que esta le impusiera una multa por parquear en lugar indebido.

Él insiste: “ya le he pedido disculpas públicas a todo el país”.

Al ser cuestionado por su propuesta de eliminar la Policía de Tránsito, cuando aspiró al Congreso, respondió: “como candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá recogí la inconformidad de muchísimas personas en contra de la Policía de Tránsito. Ellos no es que abusen tanto de la persona que va en un vehículo particular, ellos más que todo abusan es del pobre, de las personas que van en moto, del carrito de acarreos”.

Además, aceptó que sí trabajó con Uber. “Tuve entre mediados de 2016 y mediados de 2017 varios vehículos trabajando en Uber. Tuve varios conductores. Obviamente me retiré de este negocio, es muy difícil manejar un negocio sobre el que no se tiene calidad y estabilidad jurídica”, afirmó.

Sobre su manera de expresarse contra la patrullera volvió a defenderse: “por supuesto, estas fueron unas palabras que se dijeron dentro de un contexto acalorado, dentro de un contexto en el que yo me sentí atropellado. Sentí que se cometía una injusticia en mi contra y pues son palabras por las cuales ya pedí excusas públicas”.

A pesar de pedir disculpas, anunció acciones legales por lo que considera un vicio en el procedimiento.

“Muy seguramente me tendré que ver con la señora patrullera en estrados judiciales. Yo en este momento no tengo certeza realmente de quién es la patrullera. Ella en el video que ha visto todo el país se identifica con un número de placa que es 236610, pero en el comparendo, en la casilla donde dice datos del agente de tránsito que impone el comparendo, ella firma con otro número de placa muy distinto. Esto es un asunto muy grave y con relación, específicamente a eso, es que voy a reponer pues unas denuncias penales y unas quejas disciplinarias”.

Y añadió: “no estoy diciendo que, por el hecho de la patrullera de haber interpuesto un comparendo, la voy a denunciar. La relación de la denuncia es por el hecho de que se identifique con una placa y firme con otra. Esto es muy grave porque es que aquí en Bogotá pueden estar saliendo policías de tránsito con placas falsas para montar el retén. Y en el evento en que les toque firmar el comparendo pues se identificarán con las placas verdaderas”.

