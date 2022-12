Matan frente a su colegio a joven de 16 años, según la mamá, por un caso de celos  

Al parecer, mantenía una relación sentimental con una compañera y lo atacaron en venganza. Sucedió en la institución La Giralda, en el centro de Bogotá.

“La noche antes de que lo mataran, él me comenta que se pelea con este muchachito. Le pregunto por qué y me dice que por la novia. Él me dice, mamá tranquila que no pasa nada pero él me amenazó que mañana amanezco muerto”, narró la mujer.

De acuerdo con la denuncia, dos jóvenes que aparentemente estarían involucrados en el crimen no volvieron al plantel y recogieron papeles.

“Lo único que yo quiero es que se haga justicia y que por medio del colegio me colaboren”, declaró la madre del fallecido estudiante.