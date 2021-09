Mateo Reyes rompe su silencio en caso de Ana María Castro: “La veo caer y queda quieta”

Mateo Reyes rompió su silencio y desde Miami dio su versión de lo que ocurrió la noche del 4 de marzo del 2020 en Bogotá, cuando murió Ana María Castro . Recordó que iba con la joven en la parte trasera de una camioneta.

“Cuando empiezo a pensar y me acuerdo que me dicen que me tenga que bajar y que no puedo ir a la casa", dijo.

Ana María Castro perdió la vida cuando habría sido lanzada desde el vehículo, según la Fiscalía. Por este caso, están detenidos Paul Naranjo y Julián Ortegón, quienes enfrentan un juicio por homicidio .

Mateo Reyes entregó su versión como testigo de la Fiscalía.

"Veo el carro arrancar y la veo a ella caer… cuando ella cae en el suelo, ahí mismo ella ya se queda quieta. Creo que ella se golpea la cabeza, no sé en qué lado, pero cuando cae, ya queda ahí quieta", anotó.

Mateo Reyes señaló que pidió ayuda de manera desesperada.

“Me les tiré a los carros, sé que en uno, no sé si me golpea, pero sé que yo termino en el capó del carro. Me acuerdo estar recostado sobre el capó de un carro pidiendo ayuda”, anotó.

En la audiencia, la Fiscalía interrogó a otros testigos entre quienes está el taxista que pasaba por el lugar y quien afirmó ante los investigadores que vio cuando Ana María Castro fue lanzada desde un vehículo.