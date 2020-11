Matrimonio se contagió de coronavirus al tiempo y solo uno de los dos sobrevivió para contarlo

José Garay y Liliana Campos recibieron un duro golpe cuando se enteraron de que estaban contagiados con el coronavirus COVID-19 .

“Lo único que sabemos es que nos cuidábamos muchísimo, sobre todo él se cuidaba en extremo. Hasta en un momento yo le dije que se había vuelto como paranoico, pero desafortunadamente pasó y, a pesar de tantos cuidados, no sabemos cómo nos contagiamos ambos”, recuerda Liliana sobre esos días.

La salud de ambos se fue deteriorando y resultaron internados, cada uno en un centro asistencial distinto. “Mientras él estaba en una unidad, yo estaba en la otra y a mí me decían que él estaba estable, pero su salud iba deteriorándose poco a poco mientras que la mía iba evolucionando”, agrega la mujer.

Aunque Liliana logró salir adelante, su compañero de vida no lo logró: “Es la alegría enfrentada con la tristeza. El día que a mí me dan el alta médica, a las horas, nos informan que mi esposo había fallecido”.

Esta mujer no se explica qué pasó con su ser amado, pues dice que él no tomaba, no fumaba, no tenía vicios o algún otro tipo de exceso. “A veces no creemos, las personas que estamos vivas no creemos que (el coronavirus) es real”.