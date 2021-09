Maveryck Garzón, el joven ingeniero que hizo un rifa para cumplir su sueño de estudiar en Alemania

Maveryck Garzón Espejo es un joven ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional, que fue admitido para cursar un posgrado en Alemania. Sin embargo, conseguir el dinero para poder viajar ha sido todo un reto.

Gracias a sus buenas calificaciones y tesis de grado, Maveryck logró ser aceptado en la universidad de sus sueños, no obstante, tuvo que enfrentarse a una realidad.

“Me piden 10.332 euros para sostenerme económicamente un año allá”, dijo el joven ingeniero, es decir, que le exigen más o menos 46 millones de pesos.

La primera opción fue solicitar un crédito, pero desde el Icetex su respuesta fue negativa porque no aprobaron a su mamá como su codeudora.

Ante esta desalentadora noticia, Maveryck y su mamá no se quedaron de brazos cruzados, pues se las ingeniaron para hacer una rifa de una freidora de aire y recaudar la cuantiosa suma de dinero. En poco tiempo vendieron todas las boletas.

“Yo pensé que solamente familiares y amigos me iban a ayudar, pero fue muy bonito, personas de Medellín, de la Costa, del Pacífico me llamaron y me dijeron como ‘vea leí su historia y lo quiero apoyar’”, manifestó Maveryck.

Además, reveló que muchos estudiantes le escribieron y le dijeron que pasaron por su misma situación. Muchos de ellos no lograron recaudar el dinero y desistieron del cupo a la universidad.

Aún se encuentra recolectando dinero, pero espera viajar en la segunda semana de octubre para empezar su semestre.

“A mi me gustaría después regresar y trabajar como docente en la Universidad Nacional, que es donde yo me gradué, me gustaría, pues digamos ayudar formando a los futuros profesionales”, confesó Maveryck Garzón.

Por ahora, le enseña matemáticas a su hermana con el anhelo de que ella también pueda cumplir sus metas.

“En todas las materias que me ha ayudado me quedan muy claros los temas, tiene mucha paciencia y mucha pasión por lo que hace”, afirmó Zaira Garzón, hermana de Maveryck.

