Mayores de 45 años en Bogotá podrán acceder a vacunación contra el COVID desde este jueves

Mediante la medida de pico y cédula, desde jueves todas las personas que tengan más de 45 años podrán acceder a la vacunación contra el COVID-19 en Bogotá. Sin embargo, las EPS también podrán otorgar citas.

“El proceso de agendamiento por parte de su EPS se debe respetar, si usted es agendado asista a esa cita que le han asignado”, señaló Alejandro Gómez, secretario de Salud.

Sin embargo, si no ha sido contactado por su EPS, también podrá acudir sin cita.

“Podrá asistir a los diferentes puntos que hemos habilitado en Bogotá a partir de mañana con un proceso de pico y cédula para evitar aglomeraciones y ordenar la aplicación de la vacuna”, explicó Gómez.

Lea también: El agradecimiento de Claudia López a Duque: “con trabajo conjunto, la reactivación avanza”

Para muchos ciudadanos, abrir la posibilidad a que personas más jóvenes reciban la vacunación es clave en este momento.

Publicidad

Pero hay quienes padecen enfermedades de base y no han logrado acceder.

“Mi hermano no aparece priorizado en la página de Mi Vacuna y yo he tratado de comunicarme por diferentes medios con la EPS y la EPS no me da una respuesta oportuna”, indicó Johana León, hermana de joven con comorbilidad.

El secretario de Salud dijo que el problema para las personas con esas enfermedades aún no se ha solucionado, al tiempo que indicó que muchos adultos mayores siguen muriendo en Bogotá por no acudir a la vacuna.

“Hay personas de esos grupos etarios que no se han vacunado, hacemos un llamado a todas las personas mayores, no existe ninguna justificación para que una persona mayor de 70 o de 80 años, no se haya vacunado”, aseguró Gómez.

La mayoría de las personas mayores de 50 años están a punto ya de recibir la segunda dosis y siguen acudiendo a las enormes filas para ser inmunizados cuanto antes.

Hasta el momento, Bogotá reporta un avance del 34% en primeras dosis y un 13.83% en segundas dosis.

Publicidad

Recomendación: apoye la vacunación contra el COVID-19 en Bogotá y Colombia.