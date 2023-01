“Me abordaron a palos”: Óscar Sevilla narró cómo le robaron su bicicleta en Bogotá

El ciclista aseguró que tiene varias heridas y fracturas tanto en el brazo como en la muñeca.

Desde su casa y aun recuperándose de las lesiones, Sevilla relató los momentos de terror que vivió cuando seis hombres lo asaltaron.

“De la nada me salieron seis individuos, me abordaron a palos, a golpes. Me despojaron de la bicicleta, de mis pertenencias. Y lo triste es que fue con mucha violencia”, contó.

Aseguró que, a raíz de lo sucedido, se perderá la próxima temporada de competencias en Colombia y España.

“Soy ciclista profesional, vivo de esto y ahora pues hay que pensar que media temporada se me acaba. Tengo fractura en el brazo, en la muñeca, dos costillas, heridas en los tobillos, en las caderas, y nada ahora pues paciencia”, señaló.

Aunque su bicicleta apareció gracias al trabajo conjunto de la Policía de Bogotá, los medios de comunicación y los ciudadanos, pidió mayores garantías de seguridad en la ciudad.

“Ojalá que esto sirva para que se luche por esta inseguridad que vivimos en Colombia y sobre todo ahora aquí en Bogotá en todo, pero también en la bicicleta. En los últimos meses viene sucediendo muchos atracos de esta manera”.

Se desconoce el paradero de los responsables del robo.

Más sobre esta noticia:

