Dos mujeres, que quedaron registradas en video, hicieron creer a un señor de 85 años que estaba sucio y al ‘limpiarlo’ le robaron $350.000.

“Comenzaron a hacerse que me limpiaban, que tenía el hombro sucio, me redondearon ahí y me robaron”, cuenta Julio Alfonso Laiton, víctima de las ladronas, que operan principalmente en la localidad de Engativá.

El señor iba a comprarle un ramo de flores a su esposa cuando fue asaltado.