“Me alcanzaron a lanzar una puñalada”: joven narra violento asalto en Transmilenio

Transmilenio concentra gran parte de los robos en Bogotá; este año se han denunciado más de 6.000 casos en el interior de buses, estaciones y alimentadores.

Tal es el caso de Jorge Ramírez, víctima de hurto que -al ver cómo Oswaldo Muñoz murió desangrado en Transmilenio- no tardó en recordar su terrible experiencia.

“Cuando vi la noticia hoy, realmente dije: ‘me salvé’. Porque perfectamente me había podido pasar a mí”, afirma.

Jorge Ramírez cuenta que a él lo robaron a plena luz del día en la estación de la calle 106.

“Cuando abrieron las puertas entraron estos tres venezolanos con puñales en mano, yo estaba sentado, me alcanzaron a lanzar una puñalada. Después yo me levanté y alcanzaron a lanzar la segunda, sino que yo tenía una maleta, me alcancé a cubrir, le entregué mi celular”, relata.

Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, señala que “se había dicho: “Lo que va a venir es un crecimiento de la delincuencia producto de un aumento del desempleo y la pobreza; lo estamos empezando a ver en este momento”.

Hace menos de 24 horas se registró un asalto masivo a un bus del SITP en la localidad de Teusaquillo, pero un grupo de taxistas dio aviso y lograron que la Policía los capturara.

Para el director del programa Bogotá Cómo Vamos, el hurto viene en aumento, pero no es una temática nueva.