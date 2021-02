“Me apuñaló tres veces”: a encuestadora del DANE la atacaron y robaron en el norte de Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá reveló la más reciente encuesta de percepción de seguridad, que asegura que los habitantes de la capital del país se sienten cada vez más amenazados por la delincuencia. La percepción de inseguridad pasó del 60% en 2019 al 76% en 2020.

“Representa así el nivel más alto que se ha alcanzado en los últimos cinco años. La percepción de seguridad en el barrio presentó un deterioro”, dijo Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Los robos se registran no solo en cualquier parte, sino a cualquier hora , y al revelarse esta encuesta se conocen algunos de tantos casos que ocurren a diario.

Uno de ellos es el de una mujer que trabaja como encuestadora del DANE, quien fue despojada de su herramienta de trabajo en el norte de la ciudad y, además, fue apuñalada.

“Empezamos a pelear por el teléfono, yo estaba en un shock tan grande que no me di cuenta que estaba sangrando en el brazo izquierdo. El tipo me apuñaló tres veces, me hizo tres heridas”, aseguró la víctima.

Asimismo, se conoció el caso de un taxista que también fue víctima de un robo durante un trancón, pero esta vez el hecho ocurrió en el sur de la capital de la República.

Publicidad

“La pasajera baja el vidrio un poquito y, en 10,12 segundos, llegan cuatro personas se abalanzan en el taxi, meten la mano por la puerta del pasajero y la logran desbloquear”, dijo.

Aseguró que, desesperado, chocó el vehículo de adelante pidiendo ayuda, pero lo que enfureció a los antisociales fue saber que el taxista tenía un dinero escondido que no reportó.

“Cuando se dan de cuenta que llevo plata en la guantera, pues me tira la primera (puñalada) al pecho, yo logro inclinarme, me pega tres puñaladas en el brazo izquierdo, en el hombro”, anotó.

Según la encuesta, 8 de cada 10 mujeres considera que la inseguridad en la ciudad aumentó y 4 de cada 10 ciudadanos fueron testigos de un delito, además de que 4 de cada 10 piensa que el barrio inseguro.

No obstante, Hugo Acero, secretario de seguridad de Bogotá, cree que, con base en esas denuncias que llegan a la Fiscalía, de los datos que tiene la Policía, se puede “asegurar que los delitos en Bogotá están cayendo”.

Publicidad

“Esto no es si es realidad o percepción. Sí, hay un sentimiento de inseguridad, pero en la realidad los delitos han venido bajando en Bogotá”, sostuvo.

Las calles se consolidan como el lugar del espacio público más inseguro y esto incluye semáforos, ciclorrutas y andenes.

Para esto, el Distrito ha anunciado reformar la iluminación, CAI móviles y focalización del delito, entre otras estrategias. Pero, sin duda, se requieren soluciones urgentes, pues la ciudadanía simplemente dice que no aguanta más.