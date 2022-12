“Me asusté mucho, yo vi la muerte”, dice conductor de Uber asaltado por sus pasajeros

Los sujetos se llevaron el carro, luego de golpear a la víctima en el sur de Bogotá. Dueño del carro exige a la plataforma responder por el vehículo.

“Me cogieron del cuello, me pusieron un revólver en la cabeza, me quitaron la alarma del carro, una plata que llevaba, me botaron al piso, me maltrataron, me dijeron de todo, que no me fuera hacer matar por un carro que no vale la pena, que no los volteara a mirar porque me disparaban, se subieron el carro y me robaron el carro”, relató Jaime Mahecha sobre el robo.

Ocurrió el viernes pasado en la madrugada, luego de que el conductor recogiera un servicio en Techo, localidad de Kennedy, que concluía en la Alquería.

John Villalba, dueño del automotor, afirmó que duró tres días intentado interponer la denuncia. Asimismo, exigió a Uber “que responda por el ciento por ciento del vehículo porque ellos son responsables, porque se supone que ellos verifican, validan la información, tienen protocolos de información donde se valida la información real de los usuarios y los conductores para ofrecer más seguridad […] en este caso cometieron un error”.

La plataforma, por su parte, manifestó que brindará la información del usuario que solicitó el servicio solo cuando las autoridades lo soliciten.