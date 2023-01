“Me estaban mirando mucho”: mujer se lanzó de bus para evitar ser abusada

Asegura que el conductor y su ayudante no la dejaron bajarse del vehículo, por lo que decidió saltar.

“Me estaban mirando mucho por el retrovisor, se hablaban y no me quitaban la mirada de encima”, narra Karen Cárdenas, denunciante que tomó el vehículo en Soacha rumbo a Bogotá.

Y continúa: “Cuando llegué a la glorieta de la av. Villavicencio con autopista Sur le digo que me deje bajar y me dice que no, que ahí está oscuro. Cerró la puerta y me dijo: ‘de aquí no sale nadie más’. Ahí fue en el momento en que apagó las luces y me quedé encerrada”.

Aunque intentó bajarse varias veces, señala que el conductor aceleró para impedírselo. Fue justamente cuando el ayudante se le acercó que decidió lanzarse del bus.

Karen presenta heridas en rodillas, manos y cintura. Ahora espera poder identificar el vehículo de color blanco para dar con los presuntos acosadores.