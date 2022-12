“Me ha ahorcado y pegado con un palo”: mujer denuncia a expareja y dice que justicia no la ayuda

Asegura que el hombre y su nueva novia la acosan y agreden, y que las autoridades no hacen nace porque él es extranjero.

“Mi vida está vuelta un infierno”, relata Nayid Fernanda Gil al recordar las múltiples agresiones de las que ha sido objeto, según ella, desde hace varios años.

“Tengo muchas denuncias, el señor me ha ahorcado, me ha pegado con un palo. De eso tengo cuatro hernias. Siempre me amenaza que me va a picar y me va a echar al río, que me va a echar ácido en la cara”, sostiene y dice que una de sus hijas también ha sido víctima.

Lo peor es que, de acuerdo con su relato, nadie hace nada para prevenir una tragedia.

“Voy a buscar ayuda a la Fiscalía, tengo todo lo de Medicina Legal, y nadie me ayuda. Antes me quieren quitar mi hija (…) No hacen valer las medidas de protección. Las comisarias ayudan al agresor, dicen que yo no logré probar (los ataques), cuando les llevé la incapacidad y testigos”, afirma.

Y agrega: “dicen que él es extranjero. La última vez me agredió en flagrancia de los policías y lo que hicieron fue llevarse a la cárcel a mi mamá, a la agresora, y el señor ni siquiera se lo llevaron, que porque él es italiano”.

En Bogotá, en lo corrido del año, 110 mujeres han sido asesinadas por su pareja, según Medicina Legal.