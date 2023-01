“Me hacía bajar los pantalones”: profesor habría abusado de un niño en Ciudad Bolívar

En otro hecho ocurrido en esa localidad, un líder cristiano es señalado de violar a dos hermanas.

En el caso del docente, cuentan los familiares del pequeño de cinco años, que cursa preescolar, que comenzaron a ver en su hijo comportamientos diferentes a los habituales. Resaltan que el menor no comía, no hablaba y no podía hacer sus necesidades fisiológicas, por eso decidieron llevarlo al médico.

“El papá lo llevó a urgencias y nosotros teníamos la idea de que no podía hacer deposición y allá le hicieron exámenes y nos dimos cuenta de que había sido abusado por el profesor de inglés Luis Anderson Garzón”, asegura una familiar del pequeño.

Señala, además, que el niño les dijo a los médicos que lo atendieron que “a mí me pasó algo en el colegio en la colita, lo que pasa es que el profesor de inglés me decía que cuando estaba solo nos fuéramos para el baño o para el salón y me hacía bajar los pantalones y que me agachara”.

“La noticia salió al ruedo y todos los padres de familia se unieron el día que él (profesor) iba entrando al colegio y lo iban a linchar”, añade el familiar del pequeño.

El otro caso que se presentó en la misma localidad de Ciudad Bolívar fue el de un líder espiritual que pertenece a una iglesia cristiana. Agentes del CTI lo capturaron por presuntamente haber abusado de dos hermanas de 11 y 13 años.

De acuerdo con la Fiscalía, las niñas le contaron a la orientadora del colegio lo sucedido.

Tanto al profesor de inglés como al líder cristiano, la Fiscalía les imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los sujetos no aceptaron los cargos y fueron cobijados con medida de aseguramiento.