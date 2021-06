"Me la mataron vilmente": padres de jóvenes muertos durante protestas hablan con la CIDH

Los delegados de la CIDH visitaron la obra ‘Vidas Robadas’, creada para hacer un homenaje a las personas asesinadas durante el paro nacional.

La comitiva se reunió con padres de las víctimas que han caído, lamentablemente, durante la protesta social en los últimos años en Colombia.

Una madre y un padre le contaron a la CIDH los hechos en los cuales sus hijos perdieron la vida.

“Ni siquiera había desmanes fuertes y, en ese momento, ese caballero le disparó a mi hija certeramente en el corazón, su muerte fue fulminante. Ella cayó como si estuviera desmayada”, expresó Harold Ramírez, padre de Julieth Ramírez, fallecida el 9 de septiembre de 2019.

“Me quitaron el derecho de hacer muchas cosas con ella y proyectos que teníamos, pero por eso estoy acá, porque no quiero que pierdan la memoria de ella, que me la mataron vilmente porque ella iba pasando por donde el señor activó el arma de fuego. Así ella estuviera en la manifestación, él no tenía que activar un arma contra la gente desarmada", sostuvo Nury Rojas, madre de joven fallecida.

Publicidad

Unos minutos antes de que llegara la CIDH al encuentro con las víctimas, sostuvo una reunión con la alcaldesa Claudia López y parte de su gabinete.

Allí hablaron por varios minutos sobre toda situación que ha acontecido en la capital del país en medio de las protestas.