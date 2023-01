“Me mostró su parte íntima”: joven denuncia que fue acosada por conductor de Transmilenio

Dice que el hombre aprovechó que el bus estaba solo. Como ella empezó a gritar, se detuvo y siguió conduciendo como si nada.

La denunciante es una joven de 29 años, quien afirma que ocurrió a plena luz del día en la estación de Alcalá.

“Cuando se estaciona, me voy a levantar y a preguntarle por qué se había parado, que yo seguía ahí, que quería ir al terminal. En el momento en que yo me asomo para preguntarle, él ya se había levantado de su silla y venía caminando hacia la parte de atrás. Se bajó la cremallera del pantalón y me mostró su parte íntima”, relató.

En ese momento, la mujer gritó y pidió ayuda a través de su celular. Al ver esto, el hombre simplemente regresó a su puesto y emprendió la marcha como si nada.

Después del trámite con Policía, Transmilenio y Secretaría de la Mujer, la joven identificó a su agresor y se abrió una investigación.

En el primer trimestre de 2019, según cifras de Medicina Legal, fueron denunciados en el país 6.010 casos de presunto delito sexual. Solo en Bogotá, el número asciende a 944, lo que indica que en la capital se registran casi el 16 % de los hechos.