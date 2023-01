Me ofrecieron 200 personas en cada punto para causar caos en Bogotá: líder de paro de transporte

Hernando Chávez, a quien le imputarán cargos por daños y obstrucción de vías, dijo que rechazó la propuesta porque la manifestación debía ser pacífica.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, manifestó que la denuncia del conductor era grave y que, seguramente, “hará parte de la investigación para determinar quién estaba proponiendo, y con qué propósito, ubicar estas personas para generar afectación a la ciudad”.

Y es que, según Chávez, “personalmente me ofrecieron gente, que me colocaban en cada punto 200 personas, y no lo permití. Dije: ‘no, lo de nosotros es en paz, sin violencia’ ”.

El vocero de los transportadores y otras seis personas fueron citadas por la Fiscalía, en diciembre próximo, para imputarlas por los daños causados durante los tres días de paro, donde más de 200 buses del SITP y Transmilenio resultaron afectados por vándalos.

Por los desmanes fueron capturadas 62 personas.

Disturbios en la Pedagógica

El secretario de Seguridad también se refirió a los hechos registrados a las afueras y dentro de la Universidad Pedagógica. Por la explosión en el interior del campus hubo cinco heridos.

Informó que se adelanta una investigación para determinar “quiénes, cómo y por qué están ingresando elementos para fabricación de elementos explosivos dentro de la universidad (…) Por qué hemos tenido nueve estudiantes heridos en el año”.

“Tenemos toda la disposición para acompañar la movilización social, pero rechazamos y seremos contundentes contra los disturbios y afectaciones a las personas y bienes de la ciudad”, recalcó.