“Me pasa por encima”: momento en que bus fantasma atropella a habitante de la calle en Bogotá

Pese a percatarse de lo sucedido, el conductor no auxilió al hombre y se fue. En Colombia, unas 300 personas son víctimas de carros fantasma cada día.

Bryan, habitante de calle que resultó con múltiples facturas, contó qué sucedió: “Me despertó el golpe de un vehículo que me dicen fue un bus de turismo. En el video se ve cómo pasa por encima de mí y él sigue como si nada. Él ve cuando me estoy revolcado y sigue”.

La víctima recibe atención en el Hospital de Engativá. Entretanto, los ángeles azules que lo auxiliaron confirmaron que tienen plenamente identificadas las placas del bus.

“Lo que estamos solicitando es que dé la cara”, dijeron.

Solo en Bogotá, al día, se presentan más de 50 accidentes que involucran carros fantasma.