“Me preguntó que cómo era en el sexo”: nuevas denuncias de mujeres contra Gustavo Castro

El director de la revista Congreso, acusado de agredir a la periodista Maryory Carvajal, quedó en libertad tras comparecer ante un juez.

Diez días de incapacidad por parte de Medicina Legal recibió la comunicadora luego del ataque por parte de Gustavo Castro.

Según la denuncia, Maryory Carvajal fue en compañía de dos colegas hasta la oficina de Castro para exigirle que les pagara honorarios por servicios profesionales.

Reviva cómo fue el caso: Gustavo Castro, acusado de golpear a la periodista Maryory Carvajal, quedó en libertad De acuerdo con el video, el hombre le pegó a Carvajal y le dijo “prostituta”. Al conocerse la situación, la Fiscalía local interrogó a Castro y, tras su declaración, fue dejado en libertad.

No obstante, al complejo judicial de Paloquemao llegaron otras personas que aseguran haber sido víctimas de Castro cuando trabajaron en su oficina, en el centro de Bogotá.

Una de las denunciantes dijo que “sí hubo palabras groseras de parte del señor Gustavo hacia mi persona”. Otro profesional manifestó: “Él contrata a las personas y después de pasado un mes empieza a pelear para no pagar”.

Pero las inculpaciones fueron más allá por parte de otra mujer que asegura que “las palabras usadas para uno de mujer eran degradantes”.

La acusación más fuerte, también de otra mujer, fue que: “primero me dijo que todas las mujeres tenían un precio. Me preguntó que cómo era yo en el sexo, en medio de un almuerzo”.

Todos los denunciantes solicitaron proteger su identidad.

Noticias Caracol estuvo en el edificio donde Gustavo Castro tiene su oficina para conocer su versión, pero no fue posible ubicarlo.