“Me tocó dejarme robar”: nueva víctima de rompevidrios cuenta cómo lo asaltaron en Bogotá

Delincuentes rompieron las ventanas delanteras del carro. Conductor dice que no le recibieron la denuncia porque lo atracaron después de las cinco de la tarde.

“Primero me rompen el vidrio del copiloto y, cuando intento reaccionar, me rompen el mío”, relató el hombre, a quien asaltaron en el sector de Paloquemao, cuando se dirigía a su oficina.



Reconoció que quedó en shock, por lo que no logró ver las caras de los ladrones ni se fijó si iban armados.

“Anoche fui a colocar la denuncia y ellos me dicen que tengo que ir en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., realmente se siente uno impotente”, lamentó la víctima, que sufrió lesiones en las manos por los vidrios que cayeron dentro de su carro.

