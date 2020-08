Médico venció al coronavirus y ahora está más convencido de seguir luchando en la primera línea

Se trata de un joven médico de cuidados intensivos que resultó contagiado con COVID-19 trabajando en el Hospital Simón Bolívar. Estuvo a punto de morir y este viernes salió triunfante de su batalla contra el virus.

El médico intensivista Gustavo Andrés Díaz estuvo 20 días luchando contra ese enemigo silencioso, este viernes salió entre aplausos de la unidad de cuidados intensivos del hospital Cardioinfantil en Bogotá.

Enfrentando al COVID-19, perdió 10 kilos de peso. Confiesa que, estando enfermo, pensó en la muerte.

“En ese momento sentí que no podía, que no podía más, que no me daba las fuerzas para seguir luchando. Ahí fue cuando sentí que me podía morir”, recuerda Gustavo Andrés Díaz.

Luego de vencer a la muerte, está más convencido de su trabajo: “Siento que en este momento el sistema de salud necesita mucho personal que apoye en la lucha contra la enfermedad, y siento que yo puedo dar mi granito de arena para ayudar a seguir combatiendo”.

También agradeció a Dios por no abandonarlo en esta lucha.

Ahora, recuperado, da algunos consejos como médico y paciente: “Yo le recomiendo a la gente de Colombia que se cuide mucho, que este virus es un enemigo poderoso, que es un enemigo que no sabemos cómo nos puede comprometer”.

Gustavo ahora espera el reencuentro con sus padres y su hermana, pues quería estar sano para poderlos abrazar sin ningún temor.

