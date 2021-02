Médicos a habitantes de Bogotá: "si nos relajamos, vamos a terminar otra vez en una cuarentena”

Cada vez que los casos de COVID-19 se disparan, las medidas que las autoridades determinan significan un duro golpe a la economía.

Para la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, sin salud no hay reactivación económica.

“Es muy importante que tanto el ente regulador, como el talento humano en salud, médico y demás personas estén trabajando de la mano para ver cómo abrir paulatinamente. Si vemos que baja, abrimos, pero ojo, porque si nos relajamos, como cuando abrimos la primera vez, vamos a terminar otra vez en una cuarentena”, dijo Lina María Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Para la Asociación Colombiana de Especialistas de Urgencias y Emergencia, levantar el aislamiento en Bogotá es una medida prematura.

“El colapso de los servicios de urgencia se daba no solo por pacientes COVID, también por las patologías no COVID. La restricción de movilidad hizo que bajaran el volumen de ambos aspectos. La invitación es abrir muy paulatinamente, este no es el momento de abrir la economía, no se mitiga el riesgo”, opinó Fabián Rosas, representante de ese gremio de la salud.

“Tenemos restricciones claras, por UPZ, pero tenemos también un lapso para que el personal de salud se ajuste al nuevo ambiente que se va a dar esta semana”, añadió.

Pero, ¿cómo evitar un tercer pico de contagios de COVID-19 y nuevas cuarentenas? El doctor Ricardo Duarte, epidemiólogo y docente de la Universidad El Bosque, dice que es cosa de disciplina.

“Como ciudadanos debemos entender que está en nuestras manos y no esperar que el gobierno tome las medidas, sino nosotros tener la conciencia de mantener las medidas, el tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social”, señaló.