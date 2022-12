Menor que cayó cuando alcanzaba un balón del tejado de su colegio murió tras 22 días en coma

Secretaría de Educación de Bogotá abrió una investigación tras la muerte de Santiago Melo, de 15 años. La tragedia tuvo lugar en la localidad de Engativá.

El accidente se produjo el pasado 27 de noviembre dentro de la institución educativa La Palestina. La partida del pequeño motivó una protesta por parte de sus parientes y otros padres de familia de niños de la institución.

“Se resbaló y cayó, había varias varillas y cosas en el piso, lo que hizo que se lastimara aún más”, dijo la prima del fallecido.

“Los tubos se había pedido que los quitaran antes. Nunca los quitaron. Que mi hijo se haya subido o no al tejado, pues los niños no miden las consecuencias de sus actos. Mi hijo no la midió, pero como soy yo pudo haber sido la mamita de cualquiera”, declaró Luz Stella Melo, progenitora de Santiago.

El menor, que era hijo único, será velado en las próximas horas en el occidente de Bogotá.

“Desde la Secretaría de Educación estaremos emitiendo un informe muy completo de qué sucedió en el colegio y cómo vamos a mitigar los distintos riegos en la institución”, dijo Pablo Emilio Gutiérrez, director local de educación de Engativá.