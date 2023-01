Mensaje de gerente de fábrica de colchones que se incendió en la calle 80: "Vamos a salir adelante"

Continúa la investigación por el incendio en la fábrica de colchones Ramguiflex en Bogotá, en hechos ocurridos el miércoles. Andrés Hernández, gerente de la compañía, habló en Noticias Caracol sobre lo que fue esta emergencia que deja más de 450 familias damnificadas.

“Pasadas las nueve de la mañana recibimos la alerta de que estábamos en un proceso de emergencia, activamos todos los protocolos, enseguida se alertó también a los bomberos que dieron una reacción muy rápida, inmediata y excelente el trabajo de ellos”, indicó Andrés Hernández, gerente de la fábrica de colchones Ramguiflex.

Publicidad

A pesar de la oportuna reacción de los bomberos, “lamentablemente, no logramos controlar toda la situación, pero lo importante y lo positivo es que no tenemos ninguna afectación, ningún tipo de perdidas humanas, no hay heridos, no tenemos víctimas y esa siempre fue la prioridad en todo el operativo”, manifestó.

En cuanto a la causa del incendio, Hernández señaló que “eso está en materia de investigación, hay muchas causas probables y en este momento el Cuerpo de Bomberos y empresas de ingeniería forense se están encargando de eso, de la mano con nosotros, para determinar las causas”.

La fábrica de colchones Ramguiflex lleva más de 32 años en el mercado y de ella dependen alrededor de 450 empleados y más de 1.800 clientes.

“Nosotros somos una compañía de más de 32 años, nunca en la historia habíamos tenido un conato, ni ningún tipo de emergencia de este tipo, y tenemos una cosa clara y es que las empresas valen es por la gente, valen es por el talento que tenemos adentro más allá de las máquinas y los edificios”, expresó el gerente.

Publicidad

Asimismo, agregó que “nuestra prioridad es restablecer la operación, ya muchos aliados, muchos clientes y competidores nuestros nos han tendido la mano y nos han ofrecido su apoyo. Estamos seguros de que vamos a poder restablecer la operación prontamente y con eso garantizar que nuestras familias y todos nuestros aliados puedan seguir alimentándose de este negocio”.

Andrés Hernández indicó que aún no hay acceso a la fábrica, ya que el incendio en estos momentos tiene algunos puntos que hacen ignición.

Publicidad

“Contamos con las pólizas de seguros. Tan pronto tengamos controlados el 100%, estaremos allá con las empresas y todo, y estamos muy seguros de que vamos a poder salir adelante con todo esto y reconstruir toda esta linda compañía”, puntualizó.