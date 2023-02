Metro de Bogotá: Claudia López pide que pelea Petro-Peñalosa no siga haciendo "daño" a la ciudad "Las obras no son de Petro, no son de Peñalosa, no son de Claudia, son de los ciudadanos que las pagan con sus impuestos”, dijo la alcaldesa al defender la primera línea del metro de Bogotá como está prevista.