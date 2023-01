Metro de Bogotá se expone a millonarios sobrecostos, advierten concejales

Claudia López anunció que solo hasta 2028 entrará en funcionamiento, lo que desató un fuerte debate y puso la lupa sobre el gerente del proyecto.

“¿Dónde está la primera piedra del metro? Yo no la he visto, en absoluto, y tampoco he visto que eso haya avanzado. ¿Dónde está el metro que el señor (Andrés) Escobar firmó y subrayó 2020?”, cuestionó Ana Teresa Bernal, concejal de la Colombia Humana.

Susana Mohamed, también del partido de Gustavo Petro, señaló que el proyecto se expone a millonarios sobrecostos.

“Si ya adjudicaron un contrato sin diseños de detalle, con operación a 20 años por $13,9 billones, esto puede significar entre $1,2 a $2 billones adicionales cuando llegue la ingeniería de detalle. Yo le pregunto al secretario de Hacienda si están previendo”, expresó.

A las voces de rechazo se sumó la del Comité de Veeduría al Metro.

“Los riesgos financieros los asumimos la ciudadanía; toda la ciudadanía termina pagando cualquier sobrecosto”, afirmó Juana Afanador, miembro de la veeduría.

En medio de las críticas, la concejala Lucía Bastidas, del Partido Verde, defendió el proyecto y aseguró que siempre se dijo que estaría listo para el 2027.

