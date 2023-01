“Mi hija no era ninguna guerrillera”: mamá de joven que murió en bombardeo en Caquetá

Rosalba Medina, madre de Diana, cuenta que perdió contacto con la joven en junio y, entre lágrimas, pide que se limpie su nombre.

“Con ella no volví hablar desde el 28 de junio, de ahí para acá no volví a saber nada, hasta el día que me dieron la noticia que estaba por allá”, cuenta Rosalba sobre su hija, una de las menores que murieron en el bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares en un operativo contra disidencias de las FARC.

Añade que a su hija Diana, de 16 años, la invitaron unas amigas a pasar unos días de vacaciones cerca del municipio de Puerto Rico, donde vivía con su padre, Hermes Tique.

Por esos días, Tique llamó a su exesposa a preguntarle si Diana estaba en Bogotá, pues a la casa no había regresado.

“Grupos armados se la llevaron a la fuerza porque qué más. Ella porque iba a aparecer por allá”, dice ahora Rosalba Medina.

Ninguno de los padres denunció la desaparición y solo supieron de Diana hasta el día de su muerte.

“Ella lo único que me manifestaba era que quería ser una futbolista profesional, para mañana ayudarnos”, cuenta Hermes Tique Álvarez, papá de la menor.

Tras varias semanas en Medicina Legal de Villavicencio, la familia recuperó el cuerpo y este viernes será sepultado en Bogotá.

