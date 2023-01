Mientras en Soacha sufren para conseguir un cupo escolar, en Bogotá dicen que hay disponibles 50.000

La Secretaría de Educación aseguró que está abierto el proceso de matrícula extemporánea en todas las localidades.

Adriana González, subsecretaria de acceso escolar, afirma que los interesados deben “ingresar a la página www.educacionbogota.edu.co , portal matrículas y ahí pueden revisar la disponibilidad de cupos en cada una de las instituciones, en los respectivos grados”.

Pero Yury Martín, mamá de una niña 10 años, sostiene que eso “es mentira” pues ella no ha podido inscribir a su hija. “Me lo ofrecieron hasta Bosa y a mí me queda supremamente lejos para ella”.

Desde la Alcaldía de Bogotá insisten en que sí están garantizando el acceso a la educación.

“Si no hay el cupo disponible cerca del lugar donde usted lo solicita como padre de familia, la Secretaría de Educación le dispone otra institución educativa y, además, garantiza las medidas de permanencia a través de los mecanismos de movilidad escolar, es decir, se le puede asignar una ruta o un subsidio”, asegura González.

Y es que el malestar de muchas familias es por la falta de rutas escolares para los niños.

Actualmente, las localidades con mayor demanda en Bogotá son Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Suba.

