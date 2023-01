Mientras responsables quedan libres, Alcaldía de Bogotá va tras millonaria indemnización de los Nule

El distrito pretende conseguir $360 mil millones para resarcir, de alguna manera, el daño causado por el carrusel de la contratación.

Después de casi una década del mayor escándalo de corrupción en la historia de Bogotá, por cuenta de los multimillonarios recursos destinados para obras de infraestructura que terminaron en manos de un pequeño grupo de empresarios, contratistas, concejales y políticos, la ciudad está cerca de conocer si un juez de la República le da la razón y obliga a los Nule a pagar una millonaria indemnización por los daños y perjuicios causados.

“Existen dos procesos, uno por 270 mil millones de pesos, que estamos a la espera de la audiencia el primero de febrero. En el segundo proceso la pretensión es de 90 mil millones de pesos”, explica Luz Elena Rodríguez, directora distrital de Defensa Jurídica.

Además, se trabaja coordinadamente con la Fiscalía para rastrear los bienes escondidos del clan Nule.

Aunque estas pretensiones económicas se desprenden de peritajes, proyecciones de detrimentos patrimoniales y pruebas que deben ser sustentadas ante un juez, Felipe Romero, autor del libro ‘El cartel de la contratación, la historia no contada’, las aspiraciones económicas del Distrito no superan el 10%.

A pesar de los procesos, investigadores aseguran que aún falta la captura de Liliana Pardo, considerada cerebro de la operación.

Libertades que generan roncha

El procurador Fernando Carrillo cuestionó los beneficios judiciales que están recibiendo los implicados en el carrusel de contratos en Bogotá y anunció la creación de un grupo que evite excarcelaciones indebidas.

“A ver si podemos tener una especie de radar que nos permita ponerle la lupa a esos procesos y poder prevenir que esas situaciones se presenten”,aseguró Fernando Carrillo

Agregó que no es lo mismo robarse una gallina que estafar a todo un país.

Ante este panorama, expertos señalan que en Colombia las penas no son eternas y lo ideal es combatir la corrupción desde la prevención.

