Miguel Delgado, el venezolano que recibirá el año nuevo en terminal de Bogotá

El dinero no le alcanzó para llegar a Ecuador, donde su familia lo esperaba para recibir el 2018.

Contó a Noticias Caracol que después de mucha insistencia, parte de su familia logró conseguir pasaje y viajar en flota al vecino país, pero él no corrió con la misma suerte.

A su falta de tiquetes se suma otro problema: no tiene medicamentos ni implementos médicos para cuidar su salud.

“Yo me quedé sin el protector gástrico, porque son cardiópata hipertenso, sin aspirina (…) me faltan dos más y la altura de Bogotá me está afectando”, explica Luis Miguel.

Lo más difícil para él, asegura, será pasar esta festividad de fin de año lejos de su familia, y más aún, pasarla solo en una terminal de buses.

