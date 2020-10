Miguel Parra asistía a iglesia cristiana y le decía al pastor que Ángela “no le daba honra”

Ángela del Pilar Ferro habló con Blu Radio sobre los comportamientos de Miguel Camilo Parra, a quien enviaron a prisión mientras se adelanta el proceso en su contra por la agresión con hacha que casi le cuesta la vida a ella.

La joven dio detalles de su relación con Miguel, a quien había decidido dejar por sus celos, peleas y constantes insultos.

Según ella, a él “le molestaba que yo saliera, que me viera con mis amigos, con mi familia. Me decía que por qué me vestía así, que por qué me maquillaba tanto cuando iba a salir”.

“Cuando discutíamos se iba a las dos de la mañana, volvía a las siete, nunca supe qué hacía en ese tiempo”, agregó.

Miguel Camilo , que al comienzo de la relación le dijo a Ángela que era cristiano, hablaba con el pastor de su iglesia cuando peleaban “y le decía que yo era mala con él, que no lo quería, que yo no lo respetaba, que no le daba honra”.

Los pastores le daban consejos a la joven, pero ella replicaba afirmando que era él quien se portaba agresivo y que necesitaba ayuda.

Sobre la supuesta infidelidad, Ángela negó que fuera cierto: “estamos en pandemia, por favor, estaba las 24 horas con él en mi casa, cuando salía, porque yo soy comerciante, él me acompañaba, ¿en qué momento pude ser infiel?”.

Sin embargo, Miguel Camilo la acosaba todo el tiempo y el detonante para decidir acabar con la relación, afirmó la joven, “fue un día que llegó a la casa y yo estaba acostada en mi cama, con mi hijo y se descontroló y me dijo que cómo era posible que yo lo reemplazara, que no tenía por qué estar en la cama con mi hijo”.

La noche del ataque con hacha

Ángela sostuvo que Miguel Camilo no era una persona que acostumbrara a tomar, pero ese día “él solo fue a la tienda, compró trago y me pidió que charláramos”.

Dijo que no estaba segura de si él había puesto algo en el trago, porque “no me acuerdo de muchas cosas”.

“Empezamos a hablar, empecé a explicarme que me voy a ir del apartamento, de pronto vamos a estar mejor así. Él empezó a hacer preguntas de con cuántas parejas había estado antes, atacarme con preguntas de mi exnovio, no sé qué le dije para que decidiera atacarme de esa manera”, sostuvo.

Para ella, el sujeto “tenía premeditado todo lo que me hizo” el 16 de octubre, y se preguntó si al ofrecerle licor él “¿quería verme en un estado de indefensión, quería que perdiera la conciencia?”, y desvirtuó lo que dijo la defensa respecto a que Miguel Camilo quería entregarse .

Después de ser atendida en urgencias, los médicos le dijeron a su familia que “estaba viva de milagro” y su recuperación llevará varios meses por las fracturas que sufrió en el cráneo y que aún no sanan.

Ahora, con su victimario tras las rejas, Ángela se mostró tranquila y expresó que, junto a los suyos, seguirá “trabajando para que se le dé una condena justa”.

