Milagro en Puente Aranda: tras ser arrollada y quedar bajo el carro, niña sale caminando

La pequeña de 5 años y su mamá cruzaban una vía cuando fueron embestidas junto a otra señora. El angustioso momento quedó registrado en video.

Érika Olaya intentaba cruzar la calle con su hija en el barrio Camelia, sur de Bogotá, cuando ocurrió el accidente que, por fortuna, no dejó víctimas fatales.

"Después del impacto yo quedo como desubicada, entonces hay un momento en el que me volteo, me acurruco y la niña me grita”, narra la madre, quien en ese momento vio cómo su hija salía por sus propios medios.

Ambas sufrieron lesiones en sus extremidades y recibieron 10 días de incapacidad, mientras que la conductora deberá responder por lesiones culposas.

