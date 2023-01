Mindefensa anuncia investigación a policías que estaban de guardia el día del carro bomba

Guillermo Botero aseguró que “se tomarán las medidas a que haya lugar”, pero recalcó que el verdadero responsable es el grupo terrorista ELN.

“Los responsables fueron el ELN, no fue el oficial de guardia de la Escuela General Santander, esa persona no es la persona responsable. Será objeto de una investigación posterior y allí se tomarán las medidas a que haya lugar, pero tenemos que concentrarnos es en los sujetos activos de este acto terrorista, en ellos es que tenemos que estar concentrados, no en el oficial de guardia”, afirmó el ministro de Defensa.

El 17 de enero pasado, un carro bomba entró a la Escuela General Santander en Bogotá y explotó, hecho que causó la muerte a 20 cadetes.

Aunque inicialmente se dijo que el vehículo entró violentamente, unos videos, que son analizados por investigadores, pusieron en duda esa versión.

Así avanza la investigación:

