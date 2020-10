Minga indígena llegó a Bogotá después de recorrer 597 kilómetros

La minga indígena arribó este domingo a Bogotá. Su primera marcha será este lunes y se dirigirá a la Plaza de Bolívar.

Sobre el mediodía la alcaldesa Claudia López ultimó los detalles de la logística y hasta fue sometida a un ritual de purificación al estilo de los aborígenes.

Carpas, cocinas, baterías sanitarias y lavamanos portátiles hacen parte de la logística para alojar a 7.000 indígenas en el Palacio de los Deportes. En caso de que llegue un número más grande de nativos se dispondrá del parque de los novios.

La primera movilización, que será este lunes, saldrá del recinto deportivo. Los manifestantes tomarán la carrera 50, luego la ‪avenida El Dorado, la carrera Séptima con calle 26 y llegarán a la Plaza de Bolívar.

“Ellos tienen un compromiso indeclinable con la protesta pacífica y tienen además muy claros los procedimientos que hemos coordinado entre el gobierno distrital y la guardia indígena en caso de que llegue a haber alguien que pretenda sabotear la marcha generando violencia o vandalismo”, dijo Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.

Los líderes de la minga no han definido su tiempo de permanencia en la capital, pero confirmaron que su propósito será unirse desde Bogotá al paro del próximo 21 de octubre.

Mientras avanzaba la caravana hacia la capital, algunas personas colgaron en puentes carteles con mensajes como "Pueblos con memoria y dignidad" y "Bienvenidos, todos somos la minga. Soacha y Bogotá en pie de lucha y resistencia".

Otras se apostaron en las aceras y desde allí aplaudieron a la minga y hasta ondearon banderas de Colombia mientras gritaban frases de apoyo a la protesta.

"Nosotros vamos reclamando nuestros derechos y que en nuestro territorio haya paz, porque paz no hay. Estaban hablando de paz, pero no la hay, el Gobierno que está, está pisoteando la paz y nos afecta a nosotros", afirmó Eduardo López, guardia indígena de una comunidad del departamento del Cauca.

Por su parte, Hermes Pete, consejero mayor del CRIC, señaló que “si el presidente (Iván Duque) nos atiende pues daremos el debate y si no nos atiende daremos la posición; germinar esa semilla de la minga para el pueblo colombiano y decirle al mundo que simplemente este gobierno no tiene la capacidad de dar respuesta frente a las preguntas de la vida que dice no entender, frente a las preguntas del territorio, la paz y la democracia”.