Miserables: atracaron a esposos en Melgar e hirieron a su hija de 3 años

Una pareja de esposos que estaba de paseo en Melgar con sus hijos fue víctima de los ladrones , que no solo le quitaron todo el dinero, sino que estuvieron a punto de asesinar a su niña de 3 años cuando la hirieron con un arma blanca.

Miguel Fernando Rodríguez, padre de la menor, relató que habían salido “a comprar un pollo para la cena y cuando íbamos directo al hotel, dos casas antes de llegar, nos cierran en una moto dos hombres, solo se baja uno de ellos y empieza a forcejear el canguro que ella (mi esposa) llevaba, entonces en ese momento reaccioné porque ahí llevábamos todo”.

Miguel llevaba a la niña alzada, dijo, y “cuando me arrimé a jalarlo el tipo sacó un cuchillo y me hirió el brazo y cortó a la niña ahí, pero no me di cuenta que ella también resultó herida”.

Los delincuentes huyeron en la moto con el dinero de sus víctimas.

Según Jenny Durán, mamá de la niña, esta “estuvo en riesgo de muerte” por la herida que le propinaron en un costado.

Esta pareja humilde de vendedores informales ahora no sabe qué hacer, pues tras regresar de las vacaciones en Melgar no pueden trabajar, ya que la madre debe estar al cuidado de la pequeña en su recuperación y Miguel solo podrá regresar al trabajo “en unos tres meses (porque) no voy a poder mover bien la mano”.

Con cámaras de seguridad y retratos hablados, autoridades en Melgar buscan a los responsables del robo y de casi acabar con la vida de una inocente niña.