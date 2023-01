Misteriosa desaparición de Laura Sofía y Laura Valeria, jóvenes amigas de 16 años

Aunque no estaban juntas, ambas se extraviaron el domingo pasado, una en Bogotá y otra en Madrid, Cundinamarca.

El primer caso se presentó en el municipio de Madrid sobre la 1:30 p.m. del domingo 23 de septiembre. Laura Sofía González, de 16 años, salió del conjunto donde vive y desapareció.

Horas después, en el barrio Villa Alsacia de Bogotá, se perdió Laura Valeria Melo, también de 16.

Su papá cuenta que la joven estaba intranquila por el paradero de su amiga Laura González, a quien había conocido hace un tiempo en un colegio.

“El último contacto que tenemos con Laura (Melo) es cuando, en la tarde noche, estuvo acá en el apartamento preocupada por su compañera, pero después no tenemos más información”, contó Rafael Melo, padre de la menor desaparecida.

Añade que su hija tuvo contacto con los papás de la joven que desapareció en Madrid.

“Ella se fue a dormir con esa duda de dónde estaba su compañera y, de un momento a otro, ya cuando la mamá se percata, pues ya no está”, precisó Melo.

Gracias a cámaras de video, se pudo evidenciar que Laura Melo tomó un taxi. Por eso, sus familiares hacen un llamado para que el conductor les diga a dónde llevaron a la menor.

Autoridades revisan en las redes sociales de la joven para buscar pistas sobre su paradero.